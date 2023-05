I convocati dell’Italia per la final four di Nations League: ecco la scelta di Mancini sui giocatori della Fiorentina

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha appena diramato la lista dei convocati per la final four di Nations League, dove gli Azzurri saranno impegnati nella semifinale contro la Spagna (15 giugno) e poi nella finale o finalina. Nessun giocatore della Fiorentina presente, compresi i più papabili e già convocati in passato Castrovilli e Biraghi.