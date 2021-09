I convocati dell’Udinese: una sola assenza per Gotti

A seguito della conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell’Udinese Luca gotti ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista della sfida casalinga di domani contro la Fiorentina. Nonostante i giorni in meno di riposo sono 23 i disponibili, e soltanto un giocatore resta fuori dalla sfida: stiamo parlando dell’attaccante ex Palermo Nestorowski.

Ecco la lista ufficiale pubblicata sul sito ufficiale del club friulano:

Portieri: Silvestri; Padelli; Piana

Difensori: Perez; Samir; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao, De Maio; Soppy

Centrocampisti: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic; Pereyra

Attaccanti: Beto; Deulofeu; Pussetto; Forestieri