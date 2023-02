I convocati di Allegri: ci sono tutti gli ex Fiorentina, Cuadrado difficilmente giocherà. Out dalla lista Pogba

A poche ore dalla sfida contro la Fiorentina, la Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita. Ci sono tutti gli ex di turno: Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Juan Cuadrado, che però non è ancora nelle migliori condizioni e difficilmente scenderà in campo, con ogni probabilità non da titolare. Presente il giovane bianconero Barrenechea, niente da fare per Pogba, neanche in panchina.

Di seguito, la lista:

P: Szczesny, Perin, Pinsoglio

D: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri

C: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea

A: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling Jr.