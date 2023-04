I convocati di Italiano: Amrabat e Brekalo non recuperano per il Lech Poznan. Out anche un’altra importante pedina in attacco

Da poco diramate le convocazioni della Fiorentina per la sfida in programma domani sera contro il Lech Poznan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Tra gli assenti ci sono Sofyan Amrabat, alle prese con problemi alla schiena che lo hanno tenuto fuori anche per la sfida in campionato contro l’Atalanta, e Josip Brekalo, uscito anzitempo proprio contro gli orobici per un brutto colpo subito da Toloi. Out anche Jonathan Ikoné, che questa mattina ha lavorato a parte in palestra. Presenti tutti gli altri, con il solito Vannucchi come terzo portiere.

Questa la lista completa dei convocati di Vincenzo Italiano: