I convocati di Italiano: ci sono tutti i nazionali, anche Pulgar. Presente Odriozola alla prima chiamata in viola

Appena diramata la convocazione di Vincenzo Italiano per Atalanta-Fiorentina. Nella lista presenti tutti i giocatori che erano partiti per gli impegni con la Nazionale, anche i sudamericani che rientreranno solo oggi in Italia. Presente Alvaro Odriozola alla sua prima chiamata con la maglia viola. Non c’è il giovane Alessandro Bianco.

SQUAD LIST | 📄 The Viola players to face Atalanta ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/Rxypu4q5WC — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) September 10, 2021