I convocati di Italiano: la Fiorentina a Roma con la rosa al completo, c’è anche un nome a sorpresa

La fiorentina ha da poco pubblicato la lista dei convocati in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. Non manca nessuno e sarà una Viola al completo quella che sarà presente domani all’Olimpico per giocarsi il trofeo contro l’Inter. C’è anche Salvatore Sirigu, ancora infortunato, che accompagnerà la squadra viola durante tutto il soggiorno nella Capitale. Un bel segnale di unità e spirito, in vista di una partita fondamentale. Forza Fiorentina!

Questa la lista completa dei convocati: