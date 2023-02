I convocati di Italiano per l’Empoli: finalmente Sottil! E con lui anche un altro esterno d’attacco ritrova (almeno) la panchina

Dopo l’ultima volta, del 18 settembre 2022, Riccardo Sottil ritrova la convocazione con la Fiorentina. L’ernia al disco, operata durante la pausa per i Mondiali, è stata finalmente superata e l’esterno italiano è pronto a riassaggiare l’erba del Franchi. E chissà che già domani contro l’Empoli non possa farlo.

Oltre a Sottil, Italiano ritrova anche Josip Brekalo, assente nella trasferta in Portogallo per ritrovare la condizione fisica ottimale. Rispetto alla gara contro la Juventus, tornano anche Mandragora e Igor, che hanno scontato la squalifica di una giornata. Vincenzo Italiano potrà quindi contare sull’intero reparto offensivo per ritrovare il gol anche in campionato. Di seguito l’elenco completo dei convocati: