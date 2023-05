I convocati di Italiano: Cabral non recupera in vista del Napoli e rimane a Firenze, un rientro importante a centrocampo

Da poco diramata la lista dei convocati della Fiorentina in vista della partita contro il Napoli di domani al Diego Armando Maradona. Assenza pesante in casa Fiorentina con Cabral che non ha recuperato dalla botta subita qualche giorno fa in allenamento. Il brasiliano non è stato convocato e rimarrà a Firenze. Per i viola rientra Amrabat dopo il riposo contro la Salernitana, mentre è out il giovane Kayode, ultimamente sempre presente con la squadra di Italiano. Out anche Quarta per squalifica.

Questa la lista completa dei convocati: