I convocati di Italiano: Venuti e Pulgar ci sono, Castrovilli ancora no. Gonzalez con la squadra a Udine

Ci sono sia Pulgar che Venuti nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano, nonostante gli acciacchi che li affliggono in queste ore. Con il gruppo ci sarà anche Nico Gonzalez, ovviamente inutilizzabile per la squalifica. Non ci sarà invece ancora Gaetano Castrovilli, che proverà a recuperare per il Napoli a questo punto: