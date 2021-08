I convocati di Juric: recupero in extremis per Pjaca ma manca un titolare importante in difesa

Marko Pjaca sì, Bremer no: erano loro i due calciatori in dubbio per quanto riguarda il Torino, che stasera farà visita alla Fiorentina al ‘Franchi’. Il croato non si era allenato negli ultimi giorni ma Ivan Juric l’ha convocato per la gara di Firenze, da valutare se anche per farlo giocare titolare. Out invece il centrale brasiliano ed è un’assenza pesante, causata da un problema alla caviglia. Questa la lista completa dei convocati granata:

Milinkovic-Savic, Berisha, Gemello; Izzo, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Aina, Singo, Vojvoda, Ansaldi; Mandragora, Linetty, Lukic, Baselli, Rincon, Segre, Pobega; Belotti, Verdi, Pjaca, Rauti, Sanabria, Warming.