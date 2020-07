I convocati di Longo: c’è il mattatore viola dell’andata e c’è anche un ex sulla fascia

Il Torino ha reso nota la lista dei convocati per la partita di stasera con la Fiorentina: c’è Simone Zaza, mattatore della squadra viola all’andata, data in cui ha messo a segno anche il suo penultimo gol in campionato. Lui e Belotti dovrebbero guidare l’attacco della squadra di Moreno Longo, con l’ex De Silvestri sulla fascia destra:

Rosati, Sirigu, Ujkani, Aina, Ansaldi, Bremer, Celestia, De Silvestri, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo, Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, Rincon, Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza.