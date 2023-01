I convocati di Stankovic: allarme rosso in casa Sampdoria, soltanto due attaccanti per la sfida contro la Fiorentina

Tramite il proprio sito ufficiale, l’Unione Calcio Sampdoria ha reso noti i convocati di mister Dejan Stankovic per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. L’allenatore serbo deve fare i conti con diversi assenti in attacco: non ci saranno Quagliarella, Pussetto e Gabbiadini. Tra i ventidue calciatori della lista, ci sono soltanto due attaccanti. Presente il neo-acquisto Zanoli, arrivato dal Napoli.

Di seguito, la lista:

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Colley, Murillo, Murru, Nuytinck, Zanoli.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Winks, Yepes.

Attaccanti: Lammers, Montevago.