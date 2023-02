I convocati per il Verona: nessun assente, Italiano recupera anche il perno della sua difesa

E’ uscita la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di domani pomeriggio a Verona. Non si riscontra nessun assente dell’ultim’ora, anzi c’è un ritorno che può far felice la Fiorentina. Dopo essere stato sostituito a gara in corso contro l’Empoli, Nikola Milenkovic torna a disposizione.

Nessun problema nemmeno per Castrovilli e Brekalo, regolarmente convocati. Di seguito la lista completa pubblicata dalla Fiorentina:

AMRABAT Sofyan, BARÁK Antonín, BIANCO Alessandro, BIRAGHI Cristiano, BONAVENTURA Giacomo, BREKALO Josip, CASTROVILLI Gaetano, CEROFOLINI Michele, CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio, DUNCAN Joseph Alfred, GONZÁLEZ Nicolas Ivan, IKONE Nanitamo Jonathan, JOVIĆ Luka, KOUAME Christian Michael Kouakou, MANDRAGORA Rolando, MARTÍNEZ QUARTA Lucas, MENDONÇA CABRAL Arthur, MILENKOVIĆ Nikola, RANIERI Luca, SAPONARA Riccardo, SIRIGU Salvatore, SOTTIL Riccardo, TERRACCIANO Pietro, TERZIĆ Aleksa, VENUTI Lorenzo.