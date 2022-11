I convocati per la Lettonia: niente da fare per Sottil, presente invece un classe 2003. Assenza pesante in cabina di regia

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani pomeriggio tra RFS e Fiorentina, ultima gara del girone A di Conference League. Nessuna sorpresa riguardo al lungodegente Sottil, ancora out, e nemmeno su Nico Gonzalez, sempre assente.

A centrocampo, invece, si registra una defezione dell’ultim’ora. Sofyan Amrabat, infatti, non è stato inserito nella lista dei giocatori che partiranno per la Lettonia, da capire il motivo della sua assenza. Presente invece il giovane Filippo Distefano (classe 2003) che si aggrega quindi alla Prima Squadra per questa uscita.

Di seguito i convocati per la sfida di Coppa:

