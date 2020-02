I Della Valle entrano nel calcio inglese? Ecco come stanno veramente le cose…

I rumors provenienti dall’Inghilterra, riportati ieri da Fiorentinanews.com, su un presunto interessamento degli ex proprietari della Fiorentina, i Della Valle, per l’acquisizione dello Sheffield Wednesday, sono arrivati anche nelle Marche. Laddove però non sono stati presi benissimo, nel senso che da parte loro c’è stata una smentita.

Quello che è vero in questa vicenda è che il club d’Oltremanica in questo momento rischia fino a 21 punti di penalizzazione per una cattiva condotta finanziaria.