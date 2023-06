I destini incrociati di Cabral e Jovic: la Fiorentina vuole confermarne solo uno, ma..

Tra i principali temi in casa Fiorentina, uno dei più caldi è senza dubbio quello legato al futuro dell’attacco: dopo una stagione insieme Jovic e Cabral non hanno convinto a pieno e per questo la dirigenza gigliata nelle ultime ore si sta interrogando su cosa fare con i due. Secondo quanto analizzato questa mattina da Il Corriere Fiorentina però, esiste anche la clamorosa ipotesi in cui siano entrambi a lasciare Firenze.

Per il momento, secondo quanto appunto registrato dal quotidiano, tutto lascia pensare che se ne andrà soltanto uno (col brasiliano ora come ora indiziato principale) anche se non è da escludere che alla fine se ne possano andare entrambi: molto chiaramente dipenderà da che offerte arriveranno, ma anche da come il club riuscirà a muoversi in entrata. Perché un conto è trovare un numero 9 forte, affidabile e teoricamente titolare, ma ben più difficile è riuscire a mettere a disposizione di Italiano due calciatori di pari livello.