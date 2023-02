I dirigenti del Corinthians a Firenze: L’incontro con Burdisso e la possibilità di una collaborazione con la Fiorentina

Alcuni dirigenti del Corinthians, al momento sono in Europa. Il direttore generale, Osvaldo Leto, e il responsabile del settore giovanile, André Figueredo, si sono recati in Italia per visitare alcuni club tra cui Atalanta e Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal portale, Meu Timao, Osvaldo Neto ha informato che il viaggio è stato organizzato dopo essere stato invitato da un gruppo di club con l’idea di scambiare informazioni e rafforzare le relazioni internazionali.

E’ possibile che possano essere fatti accordi per organizzare un periodo di allenamento del Corinthians in terra italiana, oltre alla partecipazione a tornei di base con le società coinvolte. Uno degli incontri c’è stato con Nicolas Burdisso attuale direttore tecnico della Fiorentina.