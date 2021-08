I dubbi della Fiorentina sul vice Vlahovic

Oltre all’esterno d’attacco, la Fiorentina potrebbe intervenire sul mercato negli ultimi giorni per regalare a Vincenzo Italiano un’alternativa di livello a Dusan Vlahovic. Ad oggi, questo ruolo è occupato da Aleksander Kokorin che però, fino ad oggi, non ha convinto Vincenzo Italiano.

Come si legge su La Repubblica, l’arrivo dell’ex tecnico dello Spezia è stato di beneficio per tutti. Tranne che per l’attaccante russo, nonostante la sua buona volontà di tornare a Firenze tra i primi per provare a rimettersi in forma. Sarà lui il vice Vlahovic? Il fatto che la Fiorentina continui a stare con le antenne dritte per un’alternativa fa pensare ad una risposta negativa.