I due colpi che aspetta Italiano: l’opzione che non tramonta mai in cabina di regia e poi il famoso ‘quinto esterno’

C’è un’ultima settimana di mercato, ancora sette giorni di incertezza per la composizione definitiva della rosa e poi per Italiano (e per i suoi colleghi) sarà possibile lavorare con maggior tranquillità. La Fiorentina le esigenze del suo allenatore non le ha ancora soddisfatte tutte, anzi: secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico viola aspetta almeno due pedine, dato più o meno per scontato l’arrivo di Zappacosta al posto dell’insofferente Lirola. Altri due giocatori, con la priorità al ‘quinto esterno’, l’unico ruolo citato da Italiano in conferenza stampa come elemento mancante: per ora i nomi variano da Gonzalo Plata, opzione in prestito, ai più onerosi Orsolini e Berardi ma potrebbe esserci anche un nome a sorpresa.

In regia invece per ora si va avanti con Pulgar e Bianco ma l’idea di arrivare ad un altro calciatore c’è: per questo si va dal sogno Pjanic al sempre attuale Lucas Torreira, in uscita dall’Arsenal e decisamente più accessibile come costi.