I due dubbi principali

Come sottolinea La Nazione, durante òa seduta di ieri sono emersi dei problemi per Riccardo Saponara che ha lavorato a parte ed è in dubbio per domani.

La rifinitura odierna, in programma alle 17:30, scioglierà gli ultimi dubbi sulla disponibilità dell’ex Empoli.

Due i principali dubbi di formazione: il primo riguarda il ruolo di regista, dove Pulgar parte favorito su Torreira. L’altro è relativo al centrale di difesa che affiancherà Milenkovic nella classica linea a quattro. In vantaggio sugli altri sembra esserci Igor.