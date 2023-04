I due giocatori in bilico assenti alla rifinitura, il lungo discorso di Italiano alla squadra. FOTO

Giornata di rifinitura per la Fiorentina in vista dell’impegno di Conference League contro il Lech Poznan.

La formazione viola è scesa sul terreno di gioco al centro sportivo Davide Astori senza due pedine: Sofyan Amrabat e Josip Brekalo. Erano i due giocatori in bilico in questa vigilia, il primo a causa di una lombalgia, il secondo perché ha preso un colpo che lo ha stordito letteralmente (provocando giramenti di testa) durante il match contro l’Atalanta. Lavoro in palestra invece per Jonathan Ikone.

A questi, ovviamente, va aggiunta l’assenza di Salvatore Sirigu che ha ormai ampiamente terminato la propria stagione dopo il grave infortunio al tendine d’Achille.

Da segnalare un lungo discorso fatto in campo da parte dell’allenatore, Vincenzo Italiano, prima dell’inizio della seduta.