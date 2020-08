I due prescelti per l’investimento necessario

Belotti e Piatek, Piatek e Belotti. Rimbalzano di qua e di là con un’insistenza non casuale e che vanno a comporre una priorità sul mercato per la Fiorentina 2020-21: garantirsi un attaccante da un certo numero (alto) di gol, così da risolvere i problemi in fase realizzativa che si sono palesati in maniera evidente almeno da un paio d’anni in qua con tutte le conseguenze ormai note. Belotti e Piatek piacciono, tanto. Per valutazioni e strade differenti, ognuno di essi rappresenta il profilo perfetto per il rinforzo perfetto e la Fiorentina ci si sta dedicando con tutte le forze. La soluzione della priorità, però, non sarà semplice, com’è ovvio che sia, perché serve che all’incastro vadano idee, soldi e disponibilità, ed è facile capire il motivo delle difficoltà di realizzazione. Ma l’investimento è necessario, anzi essenziale, per la buona riuscita degli obiettivi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

