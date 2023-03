“I fondi del PNRR devono creare nuovi posti di lavoro. Strutture come quella del Franchi non beneficiano di interventi, anzi”: il commissario UE spiega le perplessità sullo stadio di Firenze

Il nuovo stadio della Fiorentina è indubbiamente il tema più gettonato degli ultimi giorni. A tal proposito, è intervenuto il commissario europeo Virginijus Sinkevicius, che ha incontrato l’architetto Stefano Boeri a Milano. Ecco le parole riportate da Repubblica: “Per quanto riguarda le strutture di Venezia e Firenze, io capisco che si parli di un fattore culturale importante come il calcio in Italia: ammiriamo molto questa cosa. Ma i fondi del PNRR devono essere destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro. Doveva essere chiaro fin dall’inizio”.

E aggiunge: “Stadi come l’Artemio Franchi, a lungo termine, non beneficiano di interventi così concentrati, anzi, potrebbero richiedere ulteriori ritocchi di manutenzione. Non possiamo concederlo”.