I giorni di Kokorin: subito in campo contro il Torino?

La giornata di ieri è stata caratterizzato dall’arrivo in Italia di Aleksandr Kokorin, il rinforzo della Fiorentina per l’attacco. Il russo è sbarcato a Roma e nella Capitale si è sottoposto alle visite mediche di rito presso la clinica Villa Stuart, propedeutiche alla firma del contratto.

Arrivato in tarda serata a Firenze, fin da oggi Kokorin comincerà a fare conoscenza con il pianeta Fiorentina. Il classe ’91 dovrebbe scendere subito in campo per il primo allenamento agli ordini di Prandelli. Da valutare quali siano le condizioni dell’ex Spartak Mosca. Se dovesse stare bene, il tecnico viola potrebbe decidere di convocarlo fin dalla partita di venerdì contro il Torino. Naturalmente non partirebbe dal 1’, ma potrebbe subentrare a partita in corsa in caso di necessità per aiutare la Fiorentina.