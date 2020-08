I giorni di riflessione di Milenkovic: le due opzioni per il suo futuro

Quale sarà il futuro di Nikola Milenkovic? E’ questa una delle domande più importanti in casa Fiorentina. Il difensore serbo si è preso alcuni giorni per riflettere sul da farsi, dopodiché comunicherà alla società la sua decisione.

Le opzioni per l’ex Partizan Belgrado sono due: rimanere alla Fiorentina rinnovando l’attuale contratto in scadenza nel 2022 o chiedere la cessione. La Viola, da parte sua, si è detta disposta a prolungare l’attuale accordo, con un sensibile ritocco dell’ingaggio. Oggi Milenkovic guadagna appena 800mila euro, con il nuovo contratto potrebbe arrivare tranquillamente a due milioni di euro.

Sulle tracce del serbo rimane il Milan, che continua a discutere con il procuratore Fali Ramadani, a cui ha ribadito per l’ennesima volta la volontà di fare un tentativo. Milenkovic piace a Pioli, che l’ha già avuto a Firenze, e lo vorrebbe per affiancarlo a Romagnoli al centro della difesa. Quello che è ormai chiaro è che l’ex Partizan dirà addio alla Fiorentina se manifesterà la volontà di non rinnovare il contratto.