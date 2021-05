I giovani più forti della Serie A? Tutti al ‘Franchi’ ma la Fiorentina il suo se l’è cresciuto in casa

Un confronto a distanza quello raccontato oggi da La Gazzetta dello Sport per presentare il match tra Fiorentina e Napoli: è il duello ideale tra Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. Il primo classe 2000 e autore di 21 gol in campionato, il secondo è un ’98 e di reti ne ha siglate 10, pagando anche diversi infortuni che l’hanno costretto a perdere almeno tre mesi di stagione. Un po’ più uomo mercato il primo rispetto al secondo ma entrambi dovrebbero rappresentare le certezze di viola e partenopei nella prossima annata: c’è una piccola-grande differenza però tra i due. La Fiorentina il suo bomber se l’è creato in casa, acquistandolo molto giovane dal Partizan, il Napoli invece Osimhen l’ha pagato circa 70 milioni un anno fa. Prezzi a parte però, al ‘Franchi’ andrà in scena la sfida tra i due migliori giovani emersi in questo campionato.