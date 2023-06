I mancati salti di gioia di Italiano per Musso. Un elemento d’esperienza per permettere la crescita e l’inserimento al meglio dei giovani talenti viola

Tra i nomi scandagliati dalla Fiorentina per difendere la porta viola nella prossima stagione, ci sarebbe anche quello di Juan Agustín Musso dell’Atalanta.

Ma informato della pista che porta all’argentino, il tecnico gigliato, Vincenzo Italiano, sembra non aver fatto salti di gioia. A riportare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.

Anche per questo motivo si stanno valutando altri obiettivi per la porta gigliata dove c’è la necessità di trovare un elemento di esperienza che possa anche trasformarsi in una chioccia per i giovani talenti che già ci sono nel club come Martinelli (2006) e Vannucchi (2007).