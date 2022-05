I nodi da sciogliere per Italiano: pochi dubbi in difesa, ma chi torna meglio davanti?

Domani la Fiorentina tornerà in campo, stavolta a Marassi contro la Sampdoria di Giampaolo. È già clima pre-partita, facendo molta attenzione anche agli incontri odierni, in particolare a Milan–Atalanta. È anche un momento adatto per chiedersi chi potrebbe scendere in campo per questa sfida così importante. Vincenzo Italiano, stavolta, non ha troppi dubbi balenanti per la testa, ma un reparto in particolare è tutto da scrivere.

Non ci sono dubbi sulla titolarità di Terracciano, ma neanche sul pacchetto difensivo, a scanso di equivoci. Con un Alvaro Odriozola che ha lavorato tutta la settimana a parte, Lorenzo Venuti avanza per una conferma sulla fascia destra. Intoccabili Biraghi dall’altra parte e la coppia Milenkovic–Igor al centro. A centrocampo Amrabat è out, squalificato dopo l’ammonizione contro la Roma. Spazio a Torreira, insieme a un Bonaventura irrinunciabile (se nella forma dimostrata lunedì scorso) e all’equilibrio di Duncan.

È l’attacco a destare i maggiori pensieri. Quali sono gli uomini più adatti per una sfida del genere, viste anche le molteplici alternative? Su una delle due fasce offensive, è doverosa la presenza di Nico González, in un ottimo momento di forma. Dall’altra parte, contro una Sampdoria che lascia spazio tra linea difensiva e centrocampo, può far comodo un esterno che si accentri e porti densità alla spinta offensiva. Ikoné e Saponara hanno entrambe queste caratteristiche; potrebbe prevalere il maggiore dinamismo del francese, ma questo è forse il ballottaggio più equilibrato. Niente da fare per Sottil, ancora fuori. Al centro dell’attacco, avvantaggiato Cabral su Piątek, sia per un fattore di continuità, sia per le caratteristiche dei singoli.

Gli indisponibili sono già stati citati tutti, anche se manca Castrovilli, che ormai sappiamo essere out per molti mesi. Occhio alle possibili squalifiche: i diffidati per questa sfida sono Odriozola e Maleh.