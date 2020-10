I numeri di maglia dei nuovi acquisti: Quarta si prende l’eredità argentina di Gonzalo, Callejon “raddoppia” rispetto a Napoli

Sono da poco stati resi noti i numeri di maglia degli ultimi tre arrivati in casa Fiorentina. Per quanto riguarda Martinez Quarta la sua scelta è ricaduta sul classico numero 2, ex numero del connazionale Gonzalo Rodriguez. Callejon ha scelto il 77, visto che il “suo” 7 (indossato a Napoli) è occupato da Ribery. Barreca indosserà la numero 27.

