I numeri non mentono mai: la statistica che inchioda l’attacco della Fiorentina

In questi giorni si è spesso discusso di quale sia il vero problema della Fiorentina. Sul banco degli imputati è inevitabilmente finito l’attacco, ma c’è anche chi sostiene che Jovic e compagni non possono segnare se la squadra muove la palla in maniera lenta e non crea occasioni da gol nitide. In verità, come spesso accade, sono i numeri a inchiodare il reparto offensivo viola.

La Fiorentina è infatti seconda solo al Napoli per tiri in porta e addirittura prima per calci d’angolo conquistati. Questo per dire che, stando alle statistiche, la squadra di Italiano è una di quelle che finora ha creato maggiormente i presupposti per andare a segno. Peccato che poi, guardando i gol effettivamente realizzati, se ne contano soltanto 23 che equivale a dire tredicesimo attacco del campionato. A voi le conclusioni.