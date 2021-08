I nuovi arrivati segnano subito e l’Inter parte con un poker. Il Sassuolo sbanca Verona nonostante la doppietta di Zaccagni. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 è iniziata la nuova Serie A con i due anticipi Verona-Sassuolo e Inter-Genoa.

Nessuna sorpresa a San Siro dove l’Inter si è imposta sul Genoa con un netto 4-0. In gol Skriniar e Calhanoglu nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno ribadito il discorso Vidal e Dzeko per il definitivo poker che fa partire alla grande la squadra di Simone Inzaghi.

Bel colpo invece per il Sassuolo in casa del Verona, nella sfida tra due squadre che hanno perso i rispettivi allenatori e la forte identità che davano al loro gioco. Neroverdi in vantaggio con Raspadori, poi il raddoppio di Djuricic. A venti minuti dalla fine l’obiettivo viola Zaccagni ha accorciato su rigore, ma Traorè ha riportato i suoi in vantaggio di due gol. Zaccagni poi ha timbrato di nuovo il cartellino al 90esimo, ma non è bastato per evitare che la partita finisse 3-2 per il Sassuolo.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter, Sassuolo 3, Atalanta, Napoli, Milan, Juventus, Lazio, Roma, Sassuolo, Sampdoria, Bologna, Fiorentina, Udinese, Spezia, Cagliari, Torino, Empoli, Salernitana, Venezia, Verona, Genoa.