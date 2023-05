I passi indietro di Barak, lento e distante dalla porta. Ma la Fiorentina avrebbe tanto bisogno di ritrovare la sua versione migliore

E’ ormai da qualche partita che la Fiorentina non può più contare sul miglior Barak. Il giocatore ceco sembrava aver finalmente trovato continuità, portando il suo contributo soprattutto in fase realizzativa. D’altronde già ai tempi del Verona aveva dimostrato di essere un centrocampista con il vizio del gol, e la sua capacità di vedere la porta è stata decisiva in alcune partite anche importanti della stagione viola.

Adesso, tuttavia, Barak sembra aver fatto un passo indietro. Sul piano offensivo, perché i suoi inserimenti nell’area avversaria sono diventati sempre più rari, ma soprattutto nei movimenti a centrocampo. Fin troppo spesso l’ex Verona appare infatti lento e macchinoso, fuori tempo rispetto al ritmo della partita e alla costante pressione richiesta da Vincenzo Italiano.

Non è un caso che il suo minutaggio sia diminuito ultimamente, ma la Fiorentina avrebbe tanto bisogno che Barak ritrovasse la miglior forma o anche solo che ci si avvicinasse. Centrocampisti con le sue caratteristiche ce ne sono pochi, e con un reparto offensivo che fa fatica a segnare i suoi gol – insieme a quelli di un ritrovato Castrovilli e di Bonaventura – potrebbero fare molto comodo.