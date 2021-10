I peccati di gioventù di Sottil, ma un po’ di continuità potrebbe aiutarlo. Anche perché con questo Callejon…

Quello dell’esterno d’attacco è ormai un problema consolidato in casa Fiorentina. Il mancato arrivo di un Berardi ha lasciato in mano a Italiano soltanto due carte, Callejon e Sottil, che finora non si sono dimostrate all’altezza. Ma fatta eccezione per questo fattore comune, i due in realtà non potrebbero essere più diversi.

Callejon, infatti, nonostante il brillante curriculum sembra ormai giunto a un punto di non ritorno. Un’inefficienza, la sua, che non ha neanche più l’alibi della poca continuità. D’altronde Italiano lo sta considerando come un vero e proprio titolare, e lo spagnolo ha avuto tutto il tempo di ritrovare quel feeling con il campo che invece finora non ha prodotto risultati.

Dall’altra parte, invece, Sottil incarna l’esatto contrario. I suoi, finora, sono stati più che altro errori di ingenuità. Scelte decisive puntualmente sbagliate, magari dopo una corsa a tutta fascia o un numero per liberarsi dell’avversario. Ecco allora che si capisce bene quale sia la differenza tra i due: Callejon difficilmente potrà essere recuperato, Sottil invece ha ancora tutto da dare.

E allora nel momento in cui non esistono alternative in grado di dare maggiori garanzie, perché non dare più spazio a Sottil? Italiano sicuramente ha ben presente in testa questa ipotesi, e chissà che non la possa proporre già dalle prossime partite. D’altronde se il risultato deve essere lo stesso (ma speriamo che si inverta la tendenza), tanto vale buttare nella mischia un ragazzo che ha ancora tutta una carriera davanti a sé. E chissà, magari con un po’ di fiducia e spazio in più, che prima o poi non possa sorprenderci.