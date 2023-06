I pre-convocati dell’Italia per l’Europeo under 21: Nicolato chiama anche un giocatore della Fiorentina

Una bella notizia per un calciatore di proprietà della Fiorentina. Parliamo di Edoardo Pierozzi, inserito nella lista dei pre-convocati della Nazionale Italiana in vista dell’Europeo under 21. Sui canali ufficiali degli Azzurri sono stati pubblicati i nomi dei 28 giocatori che parteciperanno allo stage di Tirrenia, dal 7 al 12 giugno.

Successivamente il ct Paolo Nicolato selezionerà 23 calciatori, che saranno quelli che parteciperanno effettivamente alla fase finale dell’Europeo in Romania e Georgia. L’Italia è stata inserita nel gruppo D insieme a Norvegia, Svizzera e Francia. Di seguito la lista completa dei pre-convocati: