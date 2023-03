“I presidenti americani in serie A non riescono a fare business per colpa della burocrazia. Fiorentina da Champions nei prossimi anni”

L’ex dirigente Ernesto Paolillo, ha parlato così a Radio Bruno: “Gli americani sono venuti in Italia ma sono stati danneggiati dalla burocrazia e dalle poche possibilità di aumentare i ricavi, in poche parole, non si fa business. La Fiorentina merita di essere dove è in questo momento. Ha fatto buoni acquisti e il tecnico ha fatto vedere belle cose anche prima di Firenze. Se riuscisse a migliorare ancora potrebbe diventare una delle squadre che lottano per la Champions”.