I primi nazionali sono già tornati a Firenze, ma saranno in campo solo da domani. Amrabat e Nico Gonzalez…

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, ci sono novità per quanto riguarda il ritorno a Firenze dei primi giocatori che erano impegnati con le proprie nazionali. Barak, Milenkovic e Jovic, infatti, hanno già fatto ritorno in città, ma solo da domani saranno a disposizione di Italiano al Centro Sportivo, per un lavoro probabilmente di scarico. Per l’attaccante serbo, invece, si prevede un lavoro personalizzato.

Potrebbe esserci anche Amrabat domani a Campo di Marte, con il centrocampista che sarà impegnato stasera nell’amichevole del Marocco contro il Perù. Chi rientrerà solo giovedì invece è Nico Gonzalez, che sarà impegnato in nottata contro il Curaçao.