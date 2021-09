I primi rientri dagli impegni in nazionale: dopo lo spavento, Maleh e Amrabat sono già a Firenze

Sono rientrati tra ieri sera e ieri notte i due centrocampisti della Fiorentina Youssef Maleh e Sofyan Amrabat, entrambi impegnati negli scorsi giorni con la nazionale marocchina. Per loro anche la paura del colpo di stato in Guinea, dove il Marocco si trovava lunedì per disputare una partita di qualificazione al Mondiale del 2022. Dopo lo spavento (e il rinvio della partita), già oggi pomeriggio i due calciatori viola saranno a disposizione di Italiano per preparare il match contro l’Atalanta in programma sabato. A riportarlo è Radio Bruno