I problemi burocratici che hanno bloccato Commisso

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha provato a venire a Firenze in tempo per seguire la partita dei viola con il Bologna. La sua intenzione era originaria era questa.

Ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, alcuni problemi burocratici lo hanno bloccato e non è riuscito ad arrivare a Firenze in tempo per seguire il derby dell’Appennino. Del resto non è facile di questi tempi organizzare un viaggio intercontinentale.

Però l’idea, quella di arrivare in Italia e restare diversi giorni in città per risolvere alcuni problemi e in corrispondenza con i giorni del calciomercato resta.