I problemi economici non sono certo finiti, ma intanto la Sampdoria scongiura il rischio penalizzazione

Pericolo penalizzazione scongiurato per la Sampdoria. Dopo la Juventus anche il club blucerchiato rischiava di subire un provvedimento in classifica, e invece nella giornata di ieri sono stati completati i pagamenti di tutti gli stipendi di ottobre e novembre.

Merito del CdA della Sampdoria, e anche dei giocatori che hanno preso accordi individuali con il club evitando così penalizzazioni. In casa blucerchiata tuttavia i problemi economici non sono finiti, dal momento che servono circa 30 milioni di euro per la normale amministrazione fino al termine del campionato.