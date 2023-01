I problemi fisici di Zurkowski continuano anche a La Spezia, Gotti: “Starà fuori 20 giorni”

In vista della partita di oggi contro il Bologna, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dello Spezia Luca Gotti, intervenendo anche sulle condizioni di Szymon Zurkowski, neo acquisto dei liguri dalla Fiorentina che in questo inizio di stagione con i viola ha avuto più di un problema fisico. Queste le sue parole:

“Sono arrivati diversi giovani, Zurkowski che era il più pronto e che conosce meglio la Serie A starà ai box per una ventina di giorni e ritarda il suo inserimento. La mia modalità è quella della goccia, del piccolo contributo ogni giorno, sia per atteggiamento che per condivisione delle idee. Non amo che arrivi un calciatore che entri in campo senza sapere nulla, mi piace una squadra integrata e che faccia ciò che deve insieme”