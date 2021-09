I punti deboli del Genoa e le contromosse di Ballardini. Davanti occhio al rientro di un ex obiettivo viola

Sempre in questo inizio di stagione il Genoa di Ballardini è partito in svantaggio, subendo almeno un gol nei primi 45 minuti. Il reparto osservato speciale è ovviamente la difesa e proprio lì, in vista della partita contro la Fiorentina, il tecnico rossoblù dovrebbe apportare modifiche. Salgono le quotazioni che vedono partire titolare il belga Vanheusden al posto di Biraschi. A centrocampo invece conferme per l’ex Lazio Fares e Toure. In attacco occhio al possibile rientro dell’altro ex Lazio Caicedo, che potrebbe esordire al fianco di Destro. A riportarlo è primocanale.it