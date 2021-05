I punti interrogativi sulle panchina italiane sono sempre di più, anche Iachini potrebbe rientrare subito in gioco

Sarà un’estate piena di colpi anche per le panchine delle varie squadre di Serie A. Ultimo in ordine di tempo è stato Claudio Ranieri a dire addio alla Sampdoria, aggiungendo un punto interrogativo su un’altra panchina italiana. A lasciare però potrebbe essere anche Leonardo Semplici, nonostante la volontà del tecnico (come detto oggi in conferenza stampa) sia quella di rimanere al Cagliari. Potrebbe essere diversa però la visione di Giulini, presidente del club sardo che potrebbe decidere di cambiare tecnico. Sulle tracce di Semplici pare esserci l’Udinese che potrebbe salutare Gotti. Ai bianconeri piace anche Zanetti del Venezia. In caso di addio di Semplici al Cagliari, gli isolani potrebbero virare su Juric, tentato anche dal Torino e in rottura con l’Hellas Verona. Per chiudere il cerchio e tornare ai blucerchiati, tra i nomi per il post Ranieri ci sono Gotti e D’Aversa, ma occhio anche a Beppe Iachini. L’allenatore viola uscente piace anche al Monza in Serie B per sostituire Brocchi.