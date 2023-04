I quattro segreti (più uno) che hanno lanciato la Fiorentina: la miglior squadra italiana degli ultimi due mesi

E’ un momento tanto magico quanto impronosticabile quello che sta vivendo la Fiorentina, una fase in cui la squadra viola si è infilata proprio nel momento più complicato, dove rischiava invece di finire in tunnel pieno di difficoltà e di fatica nel portare avanti a termine il campionato. Nell’analisi del Corriere dello Sport-Stadio, si analizzano i cinque segreti alla base di un momento di forma che ha reso la Fiorentina la miglior squadra italiana degli ultimi due mesi.

Intanto il gioco, ora molto più brillante e produttivo, poi la mentalità sempre propositiva, spavalda per cui il gruppo di Italiano affronta chiunque con la stessa ‘arroganza’. Inevitabile poi il contributo della condizione fisica, cresciuta in tutti gli elementi a disposizione del tecnico dopo una ripartenza un po’ spenta a gennaio: il motore ha iniziato a girare nel momento giusto. C’è stata una crescita importate da parte di alcuni singoli, Dodo, Cabral ma anche Mandragora e il ritorno di Gonzalez. Da qui il quinto ‘segreto’, che è più una conseguenza e cioè quella dei numeri: la Fiorentina è prima in classifica nelle ultime 6 giornate di Serie A, mentre in Conference ha il miglior attacco con 30 reti segnate in 11 partite.