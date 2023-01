I segnali dall’Olimpico, ma è troppo tardi per il campionato? Lo scontro verità è quello con la Juventus. Ma la Fiorentina ha deciso di restare spuntata

Un punto, segnali incoraggianti, in trasferta contro una squadra forte, come la Lazio. La sensazione però è che per il campionato per la Fiorentina possa essere troppo tardi.

O magari no. La penalizzazione della Juventus, le grandi che faticano, se i viola ripartissero davvero allora tutto potrebbe essere ancora possibile. Ma occorre continuità. Questa rosa è in grado di averla? Con il Bologna, ad esempio, sarà una partita da non sbagliare, perché poi ci sarà la sfida contro i bianconeri, che sono in crisi, anche psicologica dopo la dura batosta in classifica. A Torino sarà un vero scontro diretto a questo punto per il settimo posto.

La strada in campionato rimane in salita, ma tornare ad essere pericolosi, tornare ad essere squadra, servirebbe soprattutto per le coppe, che restano al di là di ogni discorso, il vero obiettivo stagionale. Le sfide contro Torino e Braga valgono tantissimo e possono risollevare una stagione fino ad adesso deludente.

E il mercato? Ultimo giorno, ultime ore. E’ arrivato davvero poco per adesso, ma il voto lo daremo alla fine, sperando in un colpo di coda che ci sorprenda. Un portiere di riserva e a fine carriera e un calciatore, Brekalo, che magari ha anche qualità ma che non gioca da tempo, fuori condizione, certamente non pronto subito. Con gli attaccanti che continuano a non segnare, con Nico che prova a tenere in piedi tutto il reparto offensivo. Se davvero, lassù, non arriverà nessun aiuto, poi non ci sarà spazio per le recriminazioni. Sbagliare è umano, perseverare meno. Questa Fiorentina spuntata ha poche chance di fare grandi cose, perché se non si segna non si vince. E’ una delle regole del gioco.

Intanto, però, pensiamo alla continuità. Il punticino di Roma, che vale più per il morale che per la classifica, conterà soltanto se con il Bologna arriveranno i tre punti. Altrimenti sarà l’ennesima occasione gettata al vento.