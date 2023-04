I segnali diversi lanciati da Ranieri rispetto a Venuti: così si decidono le rotazioni

Una storia di settore giovanile molto simile per Lorenzo Venuti e Luca Ranieri, da sempre nel giro della maglia viola: il valdarnese dai 9 anni, lo spezzino dai 14 ed entrambi rientrati a Firenze dopo vari prestiti per cercare di affermarsi. Se però dal classe ’99 Italiano ha ricevuto un certo tipo di risposta e di garanzia quando schierato (a Roma e a Torino tra l’altro), lo stesso non si può dire di un Venuti che nelle sempre più rare sgroppate sul prato verde ha spesso e volentieri accompagnato la prestazione con qualche errore cruciale.

C’è anche un aspetto mentale non trascurabile per cui l’ex terzino di Benevento e Pescara sembra essere entrato in un tunnel di sfiducia, senza una qualche luce sullo sfondo. Oltretutto giocando ormai solo pochi spezzoni. Inevitabile però che questi fattori influiscano (e influiranno) sulle scelte e le rotazioni di Italiano, a questo punto della stagione molto più a suo agio con Ranieri.