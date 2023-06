I sopralluoghi della Fiorentina al Padovani. Il Firenze Rubgy apre al trasloco al Centro Davide Astori, ma ci sono dei problemi da risolvere…

La Fiorentina sta seguendo da vicino la questione del passaggio dal Franchi al Padovani durante i lavori di ristrutturazione del primo. Sopralluoghi sono già stati fatti dalla società viola presso l’impianto situato in zona Campo di Marte, vicinissimo allo stadio, per capire anche in questo caso quale sarà il cronoprogramma e quali saranno costi per la costruzione dell’impianto provvisorio.

Intanto il Firenze Rugby 1931, si legge su La Repubblica, incontrerà questo pomeriggio i propri tesserati e i loro genitori per illustrare tutti gli sviluppi sul futuro del Padovani e lo spostamento dell’attività al Centro Sportivo Davide Astori.

C’è un’apertura di massima da parte del Firenze Rugby a questa ipotesi, ma restano alcuni problemi da risolvere per far sì che vi sia il trasloco. Un solo campo in erba non basta e bisognerebbe ricavarne due all’interno dei ‘campini’ per partite e allenamenti, magari uno in erba naturale e uno in sintetico. E poi l’illuminazione, che adesso manca, ma che è necessaria per gli allenamenti in notturna.