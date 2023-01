I tempi di recupero di Sottil condizionano il mercato della Fiorentina. E i viola possono tornare alla carica per l’ex Torino

L’attaccante esterno della Fiorentina, Riccardo Sottil, è atteso in campo all’incirca per metà febbraio. Per questo motivo, non è un caso che il club viola stia ancora monitorando la situazione legata a Josip Brekalo, il cui approdo al Monza sembra essersi arenato.

Qualora il recupero del classe ’99 dovesse risultare lungo e complicato, non è escluso che entro la fine del mese i gigliati decidano di tornare alla carica per prendere l’ex Torino, ora in forza al Wolfsburg, in Germania.

A dare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.