I tifosi del Basilea danneggiano Firenze: Sette autobus urbani compromessi

I tifosi del Basilea in trasferta a Firenze per la partita di Conference League hanno causato gravi danni a sette autobus del trasporto urbano dei 10 messi a loro disposizione per trasferirsi dal centro allo stadio Artemio Franchi.

Come riporta ANSA, lo si è appreso oggi da fonti aziendali di Autolinee Toscane, il gestore unico del trasporto su gomma. La società farà denuncia alle forze dell’ordine. Secondo quanto appreso i sette mezzi danneggiati hanno avuto le porte divelte, sfondate o strappate dagli alloggi nonché la rottura sistematica delle telecamere di bordo per la videosorveglianza.

Circa 2 mila tifosi del Basilea hanno marciato giovedì pomeriggio nel centro, anche creando disagi al tram di cui hanno occupato i binari nella zona della stazione e al resto del trasporto pubblico. Poi hanno raggiunto piazza Santa Croce dove sono stati convinti a salire sugli autobus per andare allo stadio.