I tifosi del Basilea polverizzano i biglietti per la trasferta contro la Fiorentina al Franchi: ecco quanti saranno

Solo ieri era partita la vendita dei tagliandi dedicati agli ospiti per la semifinale di andata tra Fiorentina e Basilea in programma al Franchi giovedì 11 maggio. La società svizzera aveva ricevuto 2300 biglietti per il settore ospiti, che in poche ore sono andati esauriti. A farlo sapere è stata la stesso club elvetico con un tweet sul proprio profilo, dando oltre notizia di ulteriori 220 nuovi biglietti ottenuti per i propri tifosi.

Saranno in tutto circa 2500 i tifosi del Basilea in arrivo a Firenze la prossima settimana. Si prospetta una sfida incandescente, sul campo e sugli spalti.