I tifosi del Genoa fanno eco a quelli della Fiorentina con uno striscione polemico: “Lottate o andate via!” FOTO

Non sono solo i tifosi della Fiorentina a chiedere qualcosa in più alla propria squadra. Anche i tifosi del Genoa, alla vigilia della partita con la squadra viola, hanno appeso uno striscione polemico ai cancelli del centro sportivo grifone. Il senso del messaggio non si discosta molto da quello che si è visto nei giorni scorsi ai cancelli della Curva Fiesole (LEGGI QUI). Lo striscione dei tifosi rossoblù recita: “Lottate da grifoni o fuori dai c…i”. Due squadre con ambienti piuttosto caldi quelli che si affronteranno domani sul campo del Franchi.

